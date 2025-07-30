Japon devi Toyota’da güvenlik sorunu: O otomobiller apar topar geri çağırıyor!

Avrupa yollarında sıkça tercih edilen ve dayanıklılığıyla bilinen Toyota Proace City, bu kez sağlamlığıyla değil, güvenlik riski taşıyan teknik bir arızayla gündemde.

Fransa’da yapılan resmi duyuruya göre, Japon otomotiv devi Toyota’ya ait bazı hafif ticari araç ve binek otomobil modelleri için ciddi bir güvenlik uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin hızlı ürün uyarı sistemi RAPEX (Rapid Exchange of Information System) aracılığıyla yayınlanan bilgilere göre, Toyota Proace City modellerinde tespit edilen kritik bir üretim hatası nedeniyle araçların toplatılmasına karar verildi.

KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİR!

Yetkililer, söz konusu arızanın sürüş güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini ve acil müdahale gerektirdiğini bildiriyor.

Arızanın, özellikle Proace City serisinde yer alan belirli model yıllarında görüldüğü ve aracın mekanik öz konusu araçlarda kullanılan 7 milimetrelik eksantrik mili zincirinin, yüksek temas basıncı ve yağ karbonizasyonu nedeniyle zamanla zayıfladığı, bunun da zincirin koparak motor arızasına yol açabileceği belirtildi.

Toyota yetkilileri ise konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü, etkilenen araç sahiplerine bireysel bilgilendirme yapılacağını ve ücretsiz onarım ya da değişim süreci başlatılacağını açıkladı.

SERVİSE GÖTÜRÜN!

Fransa’daki yetkililer, söz konusu araçlara sahip olan sürücülerin, güvenlik açısından risk yaşamamaları için en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçerek kontrollerini yaptırmalarını öneriyor.

Toyota Proace City, Proace City Verso ve Proace Verso: 5 Eylül 2018 ile 1 Şubat 2023 tarihleri arasında üretilmiş 1.5 litrelik dizel motorlu modeller.