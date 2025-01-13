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İHA

Japonya, deprem gerçeği ile yüzleşmeye devam ediyor..

Son olarak, merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan açıklama yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saat ile 21.19’da 30 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Depremin ardından Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapılırken, saat 21.35 ve 21.42’de ise Hyuga-nada Denizi açıklarında 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

Miyazaki ve Kochi eyaletlerinin yanı sıra Fukuoka, Saga, Kumamoto ve Oita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.