Japonya açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

İHA

Japonya’nın Kagoshima prefektörlüğüne bağlı Nishinoomote kenti açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının Nishinoomote’nin 54 kilometre kuzeydoğusunda, deniz tabanının 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

MYANMAR DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, Asya kıtasında büyük yıkıma neden olan Myanmar depremleri hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, ülke genelinde büyük bir felakete yol açmış, 2 bin 886 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 bin 639 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.