Japonya Başbakanı milletvekillerine hediye dağıttı! Tepki çekince özür diledi

İHA

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, 15 milletvekiline hediye çeki gönderdiği için sonunda özür dilemek zorunda kaldı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, partisi Liberal Demokrat Parti’den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline hediye çeki göndermesine yönelik gelen eleştirilere, şöyle yanıt verdi:

Bu bir siyasi bağış değildi. Milletvekillerinin ailelerine bir teşekkür göstergesiydi. Çeklerin parasını kendim ödedim ve bu yasaya aykırı değildi

"YOL AÇTIĞIM GÜVENSİZLİK DUYGUSU İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Kamuoyunda yaşanan tartışmalardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ishiba, "Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim." dedi.

BİR MİLLETVEKİLİNE 100'ER BİN YENLİK HEDİYE ÇEKİ

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti’den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline 100'er bin yenlik (672 dolar) hediye çeki göndermesi ülke siyasetini karıştırdı.

MUHALEFET İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİ

Muhalefet partileri, Başbakan Ishiba’nın politikacılara maddi karşılığı olan hediyeler verilmesini yasaklayan Siyasi Fonlar Kontrol Yasası’nı ihlal ettiğini savunarak istifa çağrısında bulundu.

Başbakan Ishiba ise hediye çeklerinin parasını kendi cebinden ödediğini belirterek suçlamaları reddetti.

MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Ishiba, 3 Mart'ta resmi başbakanlık konutunda ilk kez seçilen 15 LDP milletvekiliyle bir araya gelerek yemek yemişti.

Yemek öncesinde Başbakanlık Ofisi aracılığıyla her bir milletvekilinin ofisine 100 bin yen değerinde hediyeye çeki gönderildiği kamuoyuna yansımıştı.

BİRER YENİ TAKIM ELBİSE PARASI

Hükümet kaynakları, Ishiba’nın bedelini kendi parasıyla ödediği hediye çeklerini milletvekillerinin yeni takım elbise almasına yardımcı olacağı düşüncesiyle jest olarak verdiğini belirtmişti.

Muhalefetin tepkisini çeken hareket, siyasi etik tartışmalarına yol açmıştı.

ÇEKLER GERİ İADE EDİLDİ

Öte yandan tüm milletvekillerinin kendilerine gönderilen hediye çeklerini geri iade ettiği bildirilmişti.