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    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı

    Seçim kampanyası sırasında Abe'ye düzenlenen saldırı sonrası tarikat tartışmaları yaşanıyor. Söylentiler, kabinede değişikliklere yol açtı.
    • 10.08.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:15
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    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı

    Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikast sonrası, Moon Tarikatı gündeme geldi.

    Tetsuya Yamagami isimli 41 yaşındaki saldırgan, suikast girişiminin ardından verdiği ilk ifadesinde, belirli bir örgüte" karşı kin beslediğini söylerken, Şinzo Abe'nin de bu grubun bir parçası olduğuna inandığını ve bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

    Moon Tarikatı tartışmaları sonrası kabinede değişiklik

    Japonya Başbakanı Fumio Kişida, suikast sonrası siyasilerle "Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin ilişkisi olduğuna dair tartışmalar üzerine kabinesinde değişikliğe gitti.

    Son değişim, Kişida'nın Ekim 2021'de göreve başlamasından bu yana ikinci kabine değişikliği oldu.

    Kişida hükümetine destek zayıflıyor

    Eski Japonya Başbakanı Abe'nin 8 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında öldürülmesinin ardından kamuoyunun, Kişida'nın kabinesine ve hükümetine yönelik desteği zayıflamaya başladı.

    Bakanlarına ve diğer üst düzey yetkililere, "Birleşme Kilisesi ile olan bağlantılarını gözden geçirmeleri" talimatı verdiği bilinen Kişida, değişikliğin asıl amacının koronavirüs salgını, enflasyon, Çin ile Tayvan arasında artan gerilim ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olduğunu söyledi.

    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı #1

    Şinzo Abe'nin kardeşi görevden alındı

    Değişikliği açıklayan Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, kiliseyle bağlarını kabul eden 7 bakanın görevden alındığını duyurdu.

    Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi ve Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanı Satoshi Ninoyu görevden alındı.

    Nobuo Kişi'nin yerine eski Savunma Bakanı Yasukazu Hamada geldi ve daha önce Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Taro Kono ise Dijital Dönüşüm Bakanı olarak Kabine'ye geri döndü.

    Ekonomi ve Ticaret Bakanı Koici Hagiuda'nun yerine ise Yasutoshi Nishimura getirildi. Katsunobu Kato ise Sağlık Bakanı olarak atandı.

    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı #2

    Siyasilerin Moon Tarikatı ile ilişkileri

    AA'nın haberine göre, suikastın ardından ortaya atılan ve siyasilerle Moon Tarikatı'nın ilişkisi olduğuna dair iddialar tartışmalara yol açtı.

    Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi, 26 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Birleşme Kilisesi"nin birkaç üyesiyle bağının olduğunu ve önceki seçimlerde "gönüllü" üyelerden destek aldığını belirtmişti.

    Nobuo Kişi, seçim için destekçi bulunmasının önemli olduğunu söylemiş, kilise üyelerinin gelecekteki seçimde desteğine dair soruyu, "Yalnızca gönüllü oldukları için gelecek seçimde ne olacağına cevap veremem." şeklinde yanıtlamıştı.

    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı #3

    Japonya'da düzenlenen suikast

    "Moon Tarikatı" olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin eski Başkanı Kwak Chung Hwan, suikast sonucu hayatını kaybeden Abe'nin babası ve büyükbabasının Moon Tarikatı'nın kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişki içinde olduklarını iddia etmişti.

    Abe suikastıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, zanlının annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktarmıştı.

    Eski Başbakan Şinzo Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürülmüştü.

    Japonya kabinesinde Moon Tarikatı bağlantılı isimler görevden alındı #4


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