Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak

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Japan Times gazetesinin haberine göre Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın, nükleer programlarıyla Japon vatandaşlarını alıkoyduğunu hatırlattı.

Bu yüzden Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını belirten Hayaşi, yaptırımların Kuzey Kore'ye ait gemilerin Japonya limanlarına girişini ve iki ülke arasında ticaretin yasaklanmasını kapsayacağını kaydetti.

"YAPTIRIM KARARLARI UYGULANMALI"

Hayaşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin nükleer programlarını birçok ülke tehdit olarak algılarken Tokyo-Pyongyang arasında Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.