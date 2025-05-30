Japonya, Suriye'ye karşı yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldı

AA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından hayat normale dönmeye devam ediyor...

Bu kapsamda ülkeler bir bir Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya başladı.

Bu ülkelere son olarak Japonya da eklendi.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KISMEN KALDIRILMASI KARARI ALINDI

Japonya, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldıklarını, en az 4 bankanın yaptırım listesinden çıkarılacağını duyurdu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basına yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik yaptırımların kısmen kaldırılması kararını kapsamlı değerlendirmeler sonucunda aldıklarını bildirdi.

"ULUSLARARASI TOPLUMLA UYUM İÇERİSİNDE HAREKET EDECEĞİZ"

Hayaşi, Japonya'nın, yıllardır süren kriz nedeniyle yıpranmış Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı sağlaması ve olumlu çabaları desteklemesi gerektiği görüşüne dayanarak bu kararın alındığını belirtti.

Ülkesinin, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik etkili önlemler geliştirmek amacıyla G7 ülkeleri ve diğer uluslararası aktörlerle iş birliğini sürdüreceğini kaydeden Hayaşi, uluslararası toplumla uyum içinde hareket edeceklerini vurguladı.

İLK AŞAMADA EN AZ 4 BANKA LİSTEDEN ÇIKARILACAK

Yaptırımların kaldırılmasının ilk aşamasında, en az 4 banka mal varlıkları dondurulanlar listesinden çıkarılacak.

Bu kapsamda Suriye Sanayi Bankası, Halk Kredi Bankası, Tasarruf Bankası ve Tarım Kooperatif Bankası'na yönelik mal varlığı dondurma gibi kısıtlamalar kaldırılması kararı alındı.

"SURİYE HALKI İÇİN DAHA İYİ KOŞULLAR YARATMAK İSTİYORUZ"

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, daha önce yaptığı bir açıklamada, yaptırımların geleceğine dair uluslararası toplumdaki tartışmaları yakından takip edeceklerini ve Suriye halkı için daha iyi koşullar yaratmayı arzuladıklarını ifade etmişti.

REJİMLE BAĞLANTILI KİŞİ VE KURUMLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Japonya'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları, Suriye'deki Baas rejiminin 2011'de başlayan halk devrimine karşı işlediği savaş suçlarına yanıt olarak uluslararası toplumla uyumlu bir şekilde uygulanmıştı.

Japonya, genellikle ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına katılarak, rejimle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıklarını dondurma gibi önlemler almıştı.

Bu yaptırımlar, özellikle Suriye'deki savaş suçlarını caydırmayı ve rejimin ekonomik kaynaklarını kısıtlamayı amaçlıyordu.

KARAR, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE DESTEK AMACIYLA ALINDI

Japonya'nın yanı sıra Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıran diğer ülkeler ve oluşumlar arasında şunlar yer alıyor:

ABD: Mayıs 2025’te Başkan Donald Trump, Suriye'deki yeni yönetimin ülkeyi istikrara kavuşturma potansiyeline sahip olduğunu belirterek tüm yaptırımları kaldırmayı duyurdu.

Bu karar, Suriye'nin uzun süredir ekonomik olarak izole edilmesinin sona ermesi ve yeniden yapılanma sürecine destek amacıyla alındı.

Avrupa Birliği (AB): AB, 20 Mayıs 2025'te Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu adımın Suriye halkının yeniden yapılanma sürecine destek olmak için atıldığını ifade etti.

Ancak, bazı bireysel yaptırımlar ve silah satışı yasağı gibi belirli kısıtlamalar devam ediyor.

YENİ YÖNETİMİN EKONOMİK TOPARLANMA ÇABASI DESTEKLENİYOR

Birleşik Krallık: 6 Mart 2025 tarihinde Birleşik Krallık, Suriye bankaları, petrol şirketleri ve Suriye Hava Yolları'na uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

Dondurulan banka varlıklarının iadesi de bu süreçte gerçekleşti.

Bu adımlar, Suriye'de Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimin uluslararası alanda tanınma ve ekonomik toparlanma çabalarına destek olarak görülüyor.

Yine de bazı ülkeler ve uzmanlar, yaptırımların tamamen kaldırılmasının yeni yönetimin insan hakları performansına bağlı olması gerektiğini savunuyor.