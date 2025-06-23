Japonya ve Güney Kore liderlerinden NATO Zirvesi kararı

İran-İsrail gerilimi sürerken ABD'nin de savaşa dahil olmasıyla ipler iyice gerildi.

Bölgede artan gerilim sonrası, Japonya ve Güney Kore'den dikkat çeken NATO Zirvesi kararı geldi.

ZİRVEYE KATILMAYACAKLAR

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İşiba'nın zirveye katılmayacağı ve yerine Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin bulunacağı belirtildi.

Diğer yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin "ülke içindeki önceliklerinin yanı sıra Orta Doğu'da artan belirsizlik" nedeniyle NATO Zirvesi'ne katılmayacağı aktarıldı.

Lee'nin söz konusu kararı "durumu kapsamlı şekilde gözden geçirdikten sonra aldığı" ifade edilen açıklamada, devlet başkanının yerine zirveye Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac'ın katılacağı kaydedildi.

AVUSTRALYA'DAN NATO ZİRVESİ KARARI

ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıklanmıştı.