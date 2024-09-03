Japonya'da aşırı sıcaklardan 248 kişi hayatını kaybetti Dünya genelinde etkili olan sıcaklar can almaya devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği bildirildi.

AA

Japonya'nın Tokyo şehrinde, aşırı sıcaklardan ölümler can alıyor.

Metropol Valiliği'ne bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, haziran-ağustosu kapsayan 3 aylık dönemde başkent metropolünde yüksek hava sıcaklığı sebebiyle ölenlerin sayısı 248'e çıktı.

Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya iş yerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi.

HAYATINI KAYBEDENLER YAŞLI VE TEK BAŞINA YAŞAYANLAR

Büronun açıklamasında, "Hayatını kaybedenler genellikle yaşlı ve yalnız yaşıyor, bu da etraflarındaki değişiklikleri fark etmelerini zorlaştırıyor, semptomlar çok daha şiddetli hale gelebilir." ifadeleri kullanıldı.

"KLİMA KULLANIN" UYARISI

Klima kullanımının teşvik edildiği açıklamada "Sıcak çarpmasından dolayı ölüm önlenebilir. Bu nedenle lütfen sıcak günlerde klimayı kullanın." ifadeleri yer aldı.

TOKYO'DA SICAK ÇARPMASINDAN YAŞANAN ÖLÜMLER

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.

2022'DE 251 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)