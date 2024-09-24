Japonya'da deprem sonrası tsunami meydana geldi Merkez üssü Torishima Adası açıkları olan 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası, Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi. Meydana gelen doğal afetlerde can kaybının olmadığı bildirildi.

İHA

Japonya'da deprem paniği.

Torishima adası açıklarında deprem meydana geldi.

Saat 08.14'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası, Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği bildirildi.

DEPREM TSUNAMİYİ TETİKLEDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA), konuya ilişkin kamuoyu açıklaması paylaştı.

Yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)