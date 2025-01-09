Japonya'da dünyanın ilk 'geleceğin şehri' sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Haber Merkezi

Japonya'da yeni proje yükselmeye devam ediyor...

Dünyaca ünlü otomobil devi Toyota, eski bir otomobil fabrikasının arazisine geleceğin teknolojilerinin yaratılması amacıyla inşa ettiği Woven City'nin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.

10 MİLYAR DOLARLIK PROJE

2020’de duyurulan ve 2021’de inşasına başlanan proje, 10 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçti.

Hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan, tamamen bağlantılı bu ekosistem, inovasyon ve sürdürülebilirlik hedefleriyle tasarlandı.

"Dokuma Şehri", geleceğin teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar işlevi görecek.

İLK SAKİNLER İÇİN GERİ SAYIM

Şehir, ilk etapta 100 kişiye kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Burada ücretsiz yaşayacak olan sakinler, deneysel projelerde görev alarak geleceğin teknolojilerine katkı sunacak.

İlerleyen aşamalarda, aileler ve evcil hayvanlarla birlikte bu sayı 2 bin 200 kişiye kadar genişleyecek.

ŞEHİRDE NE VAR?

Las Vegas’taki CES 2025’te tanıtılan projede, sakinlerin hayatını kolaylaştıracak pek çok yenilik tanıtıldı:

Geceleri eve dönüş yolunda eşlik eden dronlar, yaşlılara destek sağlayacak yapay zeka evcil hayvanları ve günlük işleri üstlenecek yenilikçi çözümler.

Ayrıca, 300’den fazla otomatik uçuş gerçekleştiren uçan taksiler ve otonom sürüş sistemleri de şehirde test edilecek.

"YAŞAYAN LABORATUVAR"

Proje, yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yaratıcı fikirlerin özgürce test edilebildiği bir inovasyon merkezi olarak tanımlanıyor.

Şehirde yaşayanlar, teknolojinin günlük hayatla buluştuğu benzersiz bir ekosistemin parçası olacak.

İLK SAKİNLERE ÖZEL ÜNVAN: DOKUMACILAR

Şehrin ilk sakinleri, Japon devinin tarihine gönderme yapılarak "Dokumacılar" olarak adlandırılacak.

Şehrin ismi konulurken, Toyota'nın geçmişte dokuma tezgahı üreten bir şirket olarak kurulmasına atıfta bulunuldu.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, şehrin meddi kâr elde etmesini beklemediğini ancak geleceğin teknolojilerinin çıkacağı kuluçka merkezi olabileceği ifade etti.