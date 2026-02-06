Japonya'da kar felaketi devam ediyor: Ölü sayısı 42’ye ulaştı

- Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ölü sayısı 44'e yükseldi.
- Yaralı sayısı 444 olurken, FDMA halka güvenlik önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.
- Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle SDF personeli kar temizleme çalışmalarına destek için sevk edildi.
Japonya’da 20 Ocak itibarıyla etkisini gösteren yoğun kar yağışı kabusu yaşatmış, yaşamı durdurmuştu.
Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükselirken FDMA açıklamalarda bulunarak, olası felaketlerin önüne geçebilmek adına halkı uyardı.
Niigata eyaletinde 15 kişinin öldüğü açıklanırken, Akita’da 8, Aomori ve Yamagata’da 5’er kişinin yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansıtıldı.
Hokkaio’da 4, Iwate, Fukui ,Nagano, Kyoto ve Shimane’de de 1’er kişinin hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı.
YETKİLİLERDEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
156’sı ağır, 288’i hafif olmak üzere toplam 444 kişinin şiddetli kar yağışı kaynaklı kazalarda yaralandığını açıklayan FDMA, halka kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişiyle yapma, yanlarında cep telefonu bulundurma ve çatı gibi yüksek yerlerde güvenlik halatı ve kask kullanma uyarısında bulundu.
BİRÇOK BÖLGEDE ULAŞIM ENGELİ YAŞANDI
Birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmış, kar temizleme çalışmalarına destek için bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmişti.