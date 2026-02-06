Japonya'da kar felaketi devam ediyor: Ölü sayısı 42’ye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya’da 20 Ocak itibarıyla etkisini gösteren yoğun kar yağışı kabusu yaşatmış, yaşamı durdurmuştu.

Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükselirken FDMA açıklamalarda bulunarak, olası felaketlerin önüne geçebilmek adına halkı uyardı.

Niigata eyaletinde 15 kişinin öldüğü açıklanırken, Akita’da 8, Aomori ve Yamagata’da 5’er kişinin yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansıtıldı.

Hokkaio’da 4, Iwate, Fukui ,Nagano, Kyoto ve Shimane’de de 1’er kişinin hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı.

YETKİLİLERDEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

156’sı ağır, 288’i hafif olmak üzere toplam 444 kişinin şiddetli kar yağışı kaynaklı kazalarda yaralandığını açıklayan FDMA, halka kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişiyle yapma, yanlarında cep telefonu bulundurma ve çatı gibi yüksek yerlerde güvenlik halatı ve kask kullanma uyarısında bulundu.

BİRÇOK BÖLGEDE ULAŞIM ENGELİ YAŞANDI

Birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmış, kar temizleme çalışmalarına destek için bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmişti.