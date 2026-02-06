Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

- Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi yaralandı.
- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olaydan derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Terör bu kez Pakistan'da orataya çıktı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde, cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelerde göre 10 olarak açıklanan can kaybı artıyor.
ÖLÜ SAYISI 31'E ÇIKTI
İslamabad Vali Yardımcısı Irfan Nawaz Memon yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 169'a yükseldiğini belirtti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise açıklamasında, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.