Hollywood yapımcısı Weingrod'un 15 yaşındaki kızla buluşması yeniden gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin kamuoyuyla paylaşılan yeni belgeler, bu konuyu çağrıştıran benzer skandalları da yeniden gündeme taşıdı.

ÜNLÜ YAPIMCININ 15 YAŞINDAKİ KIZLA BULUŞMASI İFŞA OLMUŞTU

ABD basınında ve sosyal medyada yer alan iddialara göre, Hollywood yapımcısı 78 yaşındaki Herschel Weingrod, reşit olmayan bir kızla yaşını bildiği halde buluşma girişiminde bulunduğu sırada görüntülenmişti. O anlara ait kayıtların kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay kamuoyunun gündemine taşındı.

YAŞ FARKI VE BULUŞMA TEPKİ ÇEKTİ

İddialarda, Weingrod’un kızın 15 yaşında olduğunu bildiği halde görüşmeyi kabul ettiği öne sürülürken yaş farkı ve olayın niteliği, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, özellikle kamuoyunda tanınan isimlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

WEINGROD, HOLLYWOOD'DA TANINAN BİR İSİM

Herschel Weingrod, uzun yıllar Hollywood’da senarist ve yapımcı olarak çeşitli projelere imza atmış, sektörde bilinen isimler arasında yer alıyor. Hakkındaki iddialar, sinema dünyasında da tartışmalara yol açtı.