Japonya'da Nevruz kutlamaları sırasında siyasetçi Yusuke Kawai yumruklandı

Nevruz Bayramı kutlamaları için Japonya’nın Saitama eyaletinde bir etkinlik düzenlendi.

Ancak düzenlenen etkinlik, çıkan tartışmanın ardından şiddet olaylarının sahnelenmesine neden oldu.

SİYASETÇİYE SALDIRI

Sıradışı tarzıyla tanınan Japon siyasetçi Yusuke Kawai, etkinlik alanında bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğradı.

YUMRUK ATILDI

Saitama'daki bir parkta Kürtler tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılan Yusuke Kawai, etrafı sarıldıktan sonra yumruklandı.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Görüntülerde, Kawai’nin yere düştüğü ve çevredeki güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

SİYASİ PROVOKASYON İDDİALARI

Bazı kaynaklar da, Kawai'nin etkinliğe sadece kutlama amacıyla gelmediğini, bölgedeki "yabancı karşıtı" hassasiyetleri kaşımak ve sosyal medyada etkileşim almak amacıyla gittiğini belirtti.