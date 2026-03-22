Japonya'da Nevruz kutlamaları sırasında siyasetçi Yusuke Kawai yumruklandı

Japonya’nın Saitama eyaletinde düzenlenen Nevruz kutlamaları, Kürtler ile Japon milliyetçi gruplar arasındaki gerilim nedeniyle şiddet olayına dönüştü.
Nevruz Bayramı kutlamaları için Japonya’nın Saitama eyaletinde bir etkinlik düzenlendi.
Ancak düzenlenen etkinlik, çıkan tartışmanın ardından şiddet olaylarının sahnelenmesine neden oldu.
SİYASETÇİYE SALDIRI
Sıradışı tarzıyla tanınan Japon siyasetçi Yusuke Kawai, etkinlik alanında bulunduğu sırada bir grubun saldırısına uğradı.
YUMRUK ATILDI
Saitama'daki bir parkta Kürtler tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılan Yusuke Kawai, etrafı sarıldıktan sonra yumruklandı.
O ANLAR KAYDA ALINDI
Görüntülerde, Kawai’nin yere düştüğü ve çevredeki güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
SİYASİ PROVOKASYON İDDİALARI
Bazı kaynaklar da, Kawai'nin etkinliğe sadece kutlama amacıyla gelmediğini, bölgedeki "yabancı karşıtı" hassasiyetleri kaşımak ve sosyal medyada etkileşim almak amacıyla gittiğini belirtti.