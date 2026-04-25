Japonya’da orman yangınları büyüyor: 1000 hektardan fazla alan kül oldu

Japonya’nın kuzeydoğusunda 22 Nisan’da başlayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Iwate eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınlar, geniş bir alanı küle çevirdi.

İKİ AYRI NOKTADA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, birbirine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan iki ayrı bölgede çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirdiği belirtiliyor.

YERLEŞİM YERLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Yangınlarda biri konut olmak üzere toplam 8 bina kullanılamaz hale geldi. Şu ana kadar 1000 hektardan fazla alanın yandığı tespit edilirken, hasarın artmasından endişe ediliyor.

BİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, yangın tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan 3 bin 233 kişi için tahliye uyarısı yaptı. Bölge halkının güvenli alanlara yönlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangınla mücadele kapsamında çevre bölgelerden destek ekipler gönderilirken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 1000 itfaiyecinin görev alması bekleniyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığını bildirdi.