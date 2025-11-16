Japonya'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Çevre eyaletlere uyarı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiği açıklandı.

YANARDAĞDAKİ FAALİYETLER SÜRÜYOR

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetlerin sürdüğü aktarılarak, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

JAPONYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANARDAĞ PATLAMASI

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.

Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.