Japonya'da tatile giden kadın korku dolu anlar yaşadı

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Tayland'da modellik yapan Natalisi Taksisi, bir iş için Japonya'ya seyahat etti.

Tokyo'da bir otel kiralayan kadın, başına geleceklerden habersiz lüks bir otele yerleşti.

İlk gün hiçbir sorun yaşamayan Taksisi, ikinci akşam odasını saran kötü bir koku fark etti.

YATAĞININ ALTINDAN ADAM ÇIKTI

Başlarda kokunun saçından ya da çarşaflardan geldiğini düşünen genç kadın, odada keşfe çıktı.

Taksisi, odada hiçbir şey bulamayınca yatağın altına bakmaya karar verdi.

Genç kadın eğildiği anda, bazasının altında saklanan bir adamla karşılaştı.

"HAYATIMIN SONU GİBİ GELDİ"

Adam korkuyla odadan kaçtıktan sonra genç kadın, panik içinde polis ve otel yönetimine haber verdi.

Yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşan Taksisi, şöyle konuştu:

"Bir adamı yatağımın altında gördüm. Çığlık attım ve ayağa fırladım. Adam sürünerek dışarı çıktı ve sadece üç saniye boyunca bana baktı. O üç saniye bana hayatımın sonu gibi geldi."

ŞÜPHELİYİ TESPİT EDECEK HİÇBİR KAYIT YOK

Daily Mail'deki habere göre olayın ardından otel personeli polise haber verdi ancak polis gelene kadar adam, olay yerinden kaçtı. Yatak altında ayrıca bir powerbank ve bir USB kablosu bulundu.

Öte yandan Taksisi'nin odası, sadece kartlı sistemle açılabilmesine rağmen şüphelinin nasıl odaya girdiği merak konusu oldu.

Otelin hiç güvenlik kamerası olmaması, şüphelinin bulunmasını da imkansız hale getirdi.

Taksisi, "Otele defalarca bunun nasıl olduğunu sordum ama yanıt veremediler. Sadece polislerin bu kişiyi bulmasının zor olacağını söylediler." sözleriyle otelin umursamazlığı karşısındaki çaresizliğini dile getirdi.

OTEL TAZMİNAT ÖDEMEYİ REDDETTİ

Olayın yaşandığı gece hemen başka bir otele taşınan genç kadın, toplamda 449 sterlin (yaklaşık 23 bin TL) ödediği üç gecelik konaklamanın iadesini istedi. Ancak otel, yaşadığı korkunç olaya rağmen herhangi bir tazminat ya da geri ödeme yapmayı reddetti.

Taksisi, sosyal medya hesabında süreci anlatırken, "Odaya birinin nasıl girdiğini, yalnız olduğumu nasıl bildiğini ve otelin böyle bir güvenlik ihlalinde nasıl bu kadar ilgisiz kalabildiğini anlayamıyorum." diye konuştu.