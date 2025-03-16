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Haber Merkezi

Dünyanın her ülkesinde atlar, her zaman önemli bir yere sahiptir.

Hem binicilik konusunda hem de pek çok açıdan insanlara önemli katkılar sunmuştur.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIĞI SİMGELİYORLAR

Günümüzde hala farklı ülkelerde polislerin kullanmış olduğu atlar, aynı zamanda yarış alanında da önemli bir yere sahip.

Özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul edilen atlar, yarışları yapılarak hem izleyenlere seyir zevki sunuyor hem de takipçileri için bir tutku olmaya devam ediyor.

YARIŞMAYI REDDETTİ

Japonya'nın başkenti Tokyo'da da gerçekleşen bir at yarışı sırasında yarışmacı atlardan biri, aniden çitlerden atladı.

Yarışmayı reddeden at, atladığı sırada çitlere takılarak yere sertçe düştü ve yuvarlandı.

DÖRT NALA KOŞTU

Anın heyecanıyla acısını hissetmeyen at hızla yerinden kalkıp, bölgede koşmaya başladı.

Özgürlük umuduyla dört nala koşan atın o anları kameralara yansıdı.