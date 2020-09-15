Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

100 yaşını aşmış insanların sayısı ilk kez 80 bini geçti. Bu 80 bin kişinin yüzde 88'ini kadınlar oluşturuyor.

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, nüfus kayıt verilerini baz alarak ülkede yüz yaşını aşanların verilerini güncelledi.

Buna göre, bir yüzyılı geçirmiş insanların sayısı 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye yükseldi.

KADINLAR DAHA ÇOK YAŞIYOR

Verilerin 50 yıldır sürekli artan bir grafik çizdiği Japonya'da, kadınlar yüzde 88'le bu oranın büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Yüz yaşını aşanlar en fazla batıdaki Şimane eyaletinde hayatlarını sürerken, burayı sırayla Koçi ve Tottori eyaletleri takip ediyor.

ERKEKLERİN ÖMRÜ BİRAZ DAHA KISA

Japonya'da 2019 verilerine göre, ortalama ömür süresi kadınlar için 87.45 yıl, erkekler için 81.41 yıl olarak seyrediyor.

İlk olarak 1963 yılında kayıt altına alınan veriler, son 50 yıldır sürekli artış gösteriyor.