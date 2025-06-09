Japonya'daki ABD üssünde patlama

AA

Amerika Birleşik Devletleri, küresel ölçekte yürüttüğü askeri faaliyetlerle dünyanın en geniş üs ağına sahip ülkesi konumunda.

Resmî ve gayriresmi veriler, ABD’nin 70’ten fazla ülkede yaklaşık 750 askeri üsse sahip olduğunu ortaya koyuyor.

JAPONYA'DAKİ ASKERİ BÖLGEDE PATLAMA

Japonya ise bu üslerin en yoğun konuşlandığı ülkelerden biri.

Okinava Adası'nda bulunan ABD'nin Kadena Hava Üssü'nde patlama ise panik yarattı.

PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kyodo'nun haberine göre, üssün Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Bomba tasfiye işlemi sırasında gerçekleşen patlamada, 4 Japon askeri hafif yaralandı.

ABD ÖNCE İŞGAL SONRA İADE ETMİŞTİ

Yerel basındaki haberlere göre ise patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine ilişkin herhangi bir tahliye duyurusu yapılmadı.

ABD ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinava Adası, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya iade edilmişti.

Ada, halen ABD'nin Japonya'daki askeri varlığının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.