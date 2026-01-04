Japonya'dan "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi" değerlendirmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da tarihi gelişmeler...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin sessizliğini bozan Japonya hükümetinden açıklama yapıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRDÜĞÜNE DAİR BİR BİLGİ BULUNMAMAKTADIR"

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’daki durumun yakından izlendiği belirtilerek, bölgedeki Japon vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelik olduğu vurgulandı.

Venezuela’da bulunan Japon vatandaşlarının çoğunluğuyla irtibat kurulduğu belirtilen açıklamada, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın zarar gördüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

"JAPONYA, ULUSLARARASI HUKUKUN İLKELERİNE ÖNEM VERMİŞTİR"

Japonya hükümetinin uzun zamandır Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Japonya, öteden beri özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlere saygıyı esas almış; uluslararası hukukun ilkelerine riayete önem vermiştir.

"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Japonya’nın bu tutarlı yaklaşım çerçevesinde G7 ülkeleri ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyonu sürdüreceği aktarılarak, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve durumun istikrara kavuşturulması yönündeki diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz." denildi.