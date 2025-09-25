Japonya'yı sarsan olay: Kızını 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı

Japonya bu olayı konuşuyor...

Tokyo yakınlarındaki Ibaraki vilayetinde meydana gelen olaya ilişkin Japon polisinden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Keiko Mori’nin, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığını itiraf etmesinin ardından tutuklandığı duyuruldu.

Olaya ilişkin tüyler ürperten detaylar, Barron's'un AFP'ye dayandırdığı haberinde yer aldı.

POLİSE GİDEREK SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Habere göre, Japon polis sözcüsü, Mori’nin salı günü bir aile üyesiyle birlikte polise giderek dondurucuda bir ceset sakladığını söylediğini belirtti.

Kadın, ifadesinde cesedin 1975 doğumlu kızı Makiko’ya ait olduğunu açıkladı.

DERİN DONDURUCUDA TİŞÖRT VE İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yetkililerin aktardığına göre eve giden polis memurları, derin dondurucuda tişört ve iç çamaşırı giydirilmiş, kıvrılmış halde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Cesedin ileri derecede çürümüş olduğunu belirleyen polis, ölüm nedeninin ise adli tıp incelemesiyle belirleneceğini bildirdi.

"EVİN HER YERİNİ VÜCUT KOKUSU SARMIŞTI"

Mori'nin sorguda şu sözleri sarf ettiği öğrenildi:

Yirmi yıl önce evin her yerini vücut kokusu sarmıştı, ben de bir derin dondurucu alıp içine koydum.

Annenin ceset saklama şüphesiyle tutuklandığını açıklayan polis sözcüsü, kadının birkaç hafta önce ölen kocasının ardından yalnız yaşamaya başladığını kaydetti.