Javier Milei, İspanya Başbakanı'na hakaret etti: Yerel haydut

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üzerine gitmeye devam ediyor.

Madrid Ekonomik Forumu'nda katılan Milei, etkinlik sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i adını vermeden eleştirdi.

YEREL HAYDUT GÖNDERMESİ

Arjantinli lider, İspanyollara 'yerel haydudu hezimete uğratma' çağrısı yaptı.

Sanchez'in sözcüleri henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

EŞİNİ DE YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Bununla birlikte iki lider arasında bir süredir anlaşmazlık olduğu biliniyor.

Geçen yıl da Sanchez'in eşi Begona Gomez'i Madrid'deki başka bir etkinlikte "yolsuzluk yapmakla" suçlamıştı.

MİLEİ ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Bu yorum iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Milei özür dilemeyi reddedince İspanya hükümeti, Buenos Aires'teki büyükelçiliğini aylarca geri çekmişti.

'KÜSTAH VE KORKAK' DEMİŞTİ

Ancak bu hamle, Milei'lin, Sanchez'i bu sefer de "küstah, totaliter ve korkak" olarak nitelemesine neden olmuştu.

Bununla birlikte Arjantin, Madrid'deki büyükelçisini geri çekmemişti.