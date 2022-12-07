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    Jens Stoltenberg'den Ukrayna'ya silah tedariki çağrısı

    Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu düşünen Stoltenberg, "Bu savaş müzakere masasında sona erecek" dedi. Stoltenberg, yeni olası silah sevkiyatından bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 14:41
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    Jens Stoltenberg'den Ukrayna'ya silah tedariki çağrısı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

    Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın barışçıl çözümü için koşulların "şu anda" oluşmadığını söyledi.

    "Rusya bahar saldırısı hazırlığında"

    Financial Times'a konuşan Stoltenberg, askeri ittifakı  kış boyunca Kiev'e silah sağlamaya devam etmeye çağırırken, Rusya'nın bahar saldırısı hazırlığında olduğu konusunda uyardı.

    Stoltenberg, "(Müzakereler için) koşullar şu anda mevcut değil çünkü Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan müzakerelere girişme işareti göstermedi." dedi.

    "Bu savaş müzakere masasında sona erecek"

    "Müzakerelere başlama ve şartları kabul etme zamanının doğru olduğuna karar vermek Ukraynalıların işidir." diyen Stoltenberg, "Büyük olasılıkla bu savaş müzakere masasında sona erecek." ifadesini kullandı.

    Stoltenberg, Moskova'nın gelecek yılın başlarında yeni bir saldırıya hazırlanmak için çatışmada "mola" aradığı konusunda uyarırken, şöyle devam etti:

    Daha fazla silah sevkiyatı mesajı

    "Şimdi gördüğümüz şey, Rusya'nın aslında bu savaşı bir şekilde, en azından kısa bir süre için dondurmaya çalıştığıdır. Böylece gelecek baharda daha büyük bir saldırı başlatmaya çalışabilirler.

    Ukrayna ivme kazandı. Şu anda düşündüğümüz belirli sistemlere giremem. Her zaman daha fazla (silah) sistemi eklemeyi düşünüyoruz. Paradoks şu ki, Ukrayna'nın galip gelmesini sağlayan barışçıl, müzakere edilmiş bir çözümü ne kadar çok istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız o kadar acil oluyor."

    Jens Stoltenberg den Ukrayna ya silah tedariki çağrısı #1

    "Rusya ile normal ilişkiye geri dönebileceğimiz anlamına gelmiyor"

    Stoltenberg, "Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile bir tür iyi veya normal ilişkiye geri dönebileceğimiz anlamına gelmediğini anlamamız gerekiyor." dedi.

    NATO'nun "Rusya ile zorlu bir ilişkiye hazırlıklı olması gerektiğini" sözlerine ekleyen Genel Sekreter, savunmaya yatırım yapmaları gerektiğini kaydetti.


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