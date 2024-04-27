Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi aralıksız sürüyor Diyarbakır’da, aralıksız olarak oturma eyleminde bulunan aileler, terör örgütü PKK’nın elinde olan çocuklarına “teslim ol” çağrısını yineledi.

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İHA

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin, DEM Parti il binası önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Oğlu Mehmet’in 14 yaşındayken DEM Parti tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sadiye Tokay, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

"13 yıldır peşini bırakmadım"

“Oğlum, dön gel, devlet güçlerine teslim ol” diyen Tokay, “Yeter artık, 13 yıldır peşini bırakmadım. 5 yıldır da bu çadırdayız. HDP, DEM, hepsi bir örgüttür. Sonuçta hepsi terör örgütünün maşasıdır” dedi.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da burada sonuna kadar evlat mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

"Evlatlarımız, şimdiki parti DEM Parti’ye girdi ve bir daha da dönmedi"

Evlatlarını nerede kaybettilerse orada aradıklarının altını çizen Aydın, “Evlatlarımız, şimdiki parti DEM Parti’ye girdi ve bir daha da dönmedi. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)