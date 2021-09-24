Afganistan'dan çekilme yöntemini savunan Biden, bu konuda özür dilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin askerlerinin Afganistan'dan başarısız geri çekilme konusundaki tavrını sürdürdü.

Amerikan askerleri, Afganistan'dan hızlı bir biçimde çekilme kararı almış, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda eksik güvenlik önlemleri nedeniyle insanlık dramı yaşanmıştı.

AFGANİSTAN'DAKİ BAŞARISIZLIKTA GERİ ADIM ATMADI

Havalimanı pistinde ilerleyen ABD askeri uçağına tutunmaya çalışan Afgan vatandaşlarının yanı sıra, uçaktan düşenlerin görüntüleri, dünyanın gündemine oturmuştu.

Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Joe Biden, yaptığı açıklamada, geri çekilme eleştirilerine rağmen özür dilemeyeceğini söyledi.

"ÖZÜR DİLEMİYORUM"

Biden, "Daha iyi yapabileceğim birçok şey var ama önerilerim, hareket tarzım ve neden yıl sonuna kadar çok farklı bir yerde olacağımızı düşündüğüm konusunda özür dilemiyorum." dedi.

Joe Biden: Afganistan'dan çekilme konusunda özür dilemiyorum ViDEO

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Biden, daha önceki açıklamasında, Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söylemişti.

Afgan liderlerin bir araya gelmeleri gerektiğini savunan Biden, "Kararımdan pişman değilim." ifadesini kullanmıştı.

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi ViDEO