Joe Biden: Amerikalılar bankacılık sistemine güvenebilir Biden, banka yönetimlerinin görevine son verileceğini söyledi. Amerikan Başkanı, "Sizin temin ederim ki ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

ABD'de önce Silikon Vadisi Bankası (SVB), sonrasında Signature Bank iflas etti.

Her iki bankaya da kayyum atanmasına karar verildi.

Piyasalardaki endişeleri artıran iki çarpıcı gelişmeye ilişkin ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

"Bankacılık sistemi güvenli"

Biden, Amerikalıların bankacılık sisteminin güvenli olduğuna ve ihtiyaç duyulduğunda mevduatların orada olacağına güvenebileceğini söyledi.

Kameraların karşısına geçen Biden, SVB ve Signature yönetiminin görevine son verileceğini belirtti. Biden, söz konusu konuşmasında şunları dile getirdi:

Yönetimin görevine son verilecek

Yönetimimin son birkaç gündeki hızlı eylemi sayesinde, Amerikalılar bankacılık sisteminin güvenli olduğundan emin olabilirler. Mevduatlarınız, ihtiyacınız olduğunda orada olacak.



Banka Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından devralınırsa, bankayı yönetenler artık orada çalışmamalı. Benim yönetimimde kimse hukukun üstünde değildir. Bunun tekrar olma riskini azaltmalıyım.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Ülke genelinde bu bankalarda hesabı bulunan küçük işletmeler, çalışanlarına ödeme yapabileceklerini ve faturalarını ödeyebileceklerini bilerek rahat nefes alabilirler.



Sıkı çalışan görevliler de daha rahat nefes alabilir. Sizin temin ederim ki ne gerekiyorsa yapacağız.

En büyük banka iflaslarından biri oldu

SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkiledi

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaş ve genellikle start-up'lara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda start-up'ların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.