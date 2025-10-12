Joe Biden, CIA'den Ukrayna'daki yolsuzluk bağlantılarını gizlemesini istemiş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe, eski ABD Başkanı Joe Biden ile ailesinin Ukrayna'daki ticari yolsuzluk iddialarına değinen söz konusu 'çok gizli' notun arşiv incelemesi sonrasında gizliliğini kaldırdı ve kamuoyu ile paylaştı.

2015 tarihli belgeye göre dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Ukrayna ziyaretleri sırasında Kiev yönetimindeki yetkililerin rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Ukraynalı yetkililerin Biden'ın yolsuzlukla mücadele konusundaki eleştirilerini 'ikiyüzlü' bulduğu ve oğlunun 'Burisma' adlı enerji şirketinin yönetim kurulunda yer almasının bu durumu daha da tartışmalı hale getirdiği kaydediliyor.

CIA tarafından gizliliği kaldırılan belgede sarı işaretli kısımda, "Az önce Başkan Yardımcısı/Ulusal Güvenlik Danışmanı ile konuştum ve raporun kesinlikle yayımlanmamasını güçlü bir şekilde tercih ettiğini belirtti" notu yer alıyor.

KESİNLİKLE YAYINLANMAMASINI TERCİH ETMİŞ

Belgelerde yer alan bir e-postada Biden'ın CIA'den söz konusu raporun 'kesinlikle yayılmamasını tercih ettiğini' belirttiği görülüyor.

CIA'in bu talebe uyması kuruma göre 'son derece sıra dışı ve siyasi nitelikte' bir durum olarak değerlendirildi.

Ratcliffe, paylaşılan belgelerin 'istihbaratın siyasallaştırılmasına örnek' teşkil ettiğini söyledi.

ABD Kongresi Denetim Komitesi ise Biden ailesi ve yakınlarının Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden bu yana yabancı kaynaklardan 20 milyon dolardan fazla ödeme aldığını bildirmişti.