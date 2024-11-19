Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 19'uncu G-20 Liderler Zirvesi dün başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise bu zirveye başkan olarak son kez katılıyor.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE YER ALMADI

Ancak Biden, G-20 liderlerinin çektirdiği fotoğrafta yer almadı.

ABD yetkilileri bu duruma sinirlendi ve Biden ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte fotoğrafı çekmeyi kaçırmasına neden olan hatanın "lojistik sorunlar" olduğunu söyledi.

DİĞER LİDERLER ÇEKİME KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere dünya liderleri, grup fotoğrafı çekimi için Rio'nun koy kıyısındaki modern sanat müzesindeki kırmızı halıda yürüdü.

Orada bulunan sahneye çıktılar, sohbet ettiler ve ikonik Sugarloaf Dağı fonunda poz vermek için bir araya geldiler.

Biden ve Trudeau, aralarında ikili bir görüşme yaptıktan sonra sahneye doğru ilerledi ancak çok geçti ve diğer liderler çoktan dağılmıştı.

"ÇEKİM ERKEN YAPILDI"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de fotoğraf karesinde yer alamadı. O, Biden ve Trudeau ayrı bir grup oluşturdu.

İsmini vermeyen bir ABD'li yetkili, bunun lojistik sorunlar nedeniyle olduğun söyledi ve "Tüm liderler gelmeden önce fotoğrafı erken çektiler. Yani liderlerin birçoğu aslında orada değildi." dedi.