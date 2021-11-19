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    Joe Biden, kolonoskopi yaptırırken yetkilerini Kamala Harris'e devredecek

    Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, Biden'ın operasyon geçireceği kaydedildi. Bu süre zarfında ABD Başkanı'nın yetkileri, yardımcısı Harris'te olacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 18:01
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    Joe Biden, kolonoskopi yaptırırken yetkilerini Kamala Harris'e devredecek

    ABD Başkanı Joe Biden, yıllık muayeneden geçecek.

    78 yaşındaki Biden üzerindeki prosedürler, Walter Reed Tıp Merkezi'nde yapılacak.

    BIDEN KOLONOSKOPİ YAPTIRACAK

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bugün operasyon geçireceği sırada yetkilerinin kimde olacağına dair konuştu.

    Amerikan Başkanı, rutin kolonoskopi öncesinde yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

    YETKİLERİNİ YARDIMCISI HARRIS'E DEVREDECEK

    Psaki, "Başkan George W. Bush'un 2002 ve 2007'de aynı prosedürü uyguladığı durumda olduğu gibi ve Anayasa'da belirtilen süreci takiben, Başkan Biden anestezi altında olduğu kısa bir süre için yetkiyi Başkan Yardımcısı'na devredecek." dedi.

    Başkan Yardımcısı Harris'in, bu süre zarfında Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacağı notu paylaşıldı.

    Joe Biden, kolonoskopi yaptırırken yetkilerini Kamala Harris e devredecek #1

    DOĞUM GÜNÜ ÖNCESİ OPERASYON

    Psaki, Biden'ın fiziki muayenesinin sonuçlarının özetini paylaşacaklarını söyledi.

    Operasyon, 20 Kasım 1942'de dünyaya gelen ABD Başkanı'nın 79 yaşına gireceği günün öncesinde gerçekleştirilecek.

    Joe Biden, tıbbi değerlendirmenin sonuçlarını en son Aralık 2019'da başkanlık seçimlerine ilişkin yürüttüğü kampanya sırasında yayınladı.

    Joe Biden Glasgow konferansında uyudu ViDEO

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