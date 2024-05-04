İstanbul Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi İstanbul Maltepe'de alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına çarptı.

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına girdi.

Olay sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi

Polis ekipleri tarafından sürücü Koray Özdemir'e yapılan alkol testinde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü gözaltına alınırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)