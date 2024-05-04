İstanbul Maltepe'de alkollü sürücü otobüs durağına girdi

İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına girdi.
Olay sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi
Polis ekipleri tarafından sürücü Koray Özdemir'e yapılan alkol testinde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücü gözaltına alınırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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