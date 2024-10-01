Joe Biden ve yönetimi İran'ın İsrail'e füze saldırıları sonrası Acil Durum Odası'nda toplandı İran'ın İsrail'e füzeli saldırısı sonrası ABD'de gündem Orta Doğu.. Acil Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelen Joe Biden, İran'a karşı misilleme planları yapıyor.

Haber Merkezi

İsrail, Gazze'deki katliamına devam ederken bir cephe de Lübnan'a açtı.

Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katil İsrail ordusunun Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından Orta Doğu karıştı..

ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti.

İran, İsrail'e füze saldırısını başlattı.

İran'ın peş peşe attığı yaklaşık 500 füze, İsrail ve ABD'de paniğe neden oldu..

Saldırı sonrası İsrail'in en büyük destekçisi ABD de harekete geçti..

ACİL DURUM ODASI'NDA TOPLANDILAR

ABD Başkanı Joe Biden, bölgedeki gelişmeleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'nda anlık olarak takip ediyor..

Ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelen Biden ve Harris'in gündeminde İsrail'e saldıran İran vardı..

İran'a misillemenin yol haritasının çizildiği toplantıda Biden, ABD ordusuna talimat verdi.

ABD ORDUSU'NA İSRAİL TALİMATI: İSRAİL'İ HEDEF ALAN FÜZELERİ VURUN

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine de yer verildi.

ABD ASKERLERİ ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDIRILIYOR

Binlerce ABD askerinin de İsrail'in Lübnan'a karadan müdahalesine yardımcı olmak için Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını öğrenildi.

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A ORTAK MİSİLLEME

Biden'ın talimatı sonrası İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak bir saldırı başlatacağı iddiası ortaya çıktı.

İsrail ordusundan da konuyla ilgili "Orta Doğu'nun çeşitli yerlerine saldıracağız" duyurusu yapılmasıyla iddia güçlendi.

HEDEF İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ

ABD merkezli New York Times gazetesine göre, Amerikalı yetkililer İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini, özellikle de İran programının kalbi olan Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alabilir.

İsfahan'ın kuzeyindeki Natanz'da İran, Amerikalı yetkililere göre "bomba kalitesine yakın" uranyum üretiyor.