Joe Biden: Yangınlardan kaynaklanan masrafların tamamını 6 ay karşılayacağız

Haber Merkezi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles County’de süren orman yangınları, giderek büyümeye devam ediyor.

Milyonlarca dolarlık olduğu düşünülen 2 binden fazla malikane ve evin küle döndüğü yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın hızla yayılmaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, maliyeti 60 milyar doları aşması beklenen yangınlara dair açıklama yaptı.

"YANGIN KAYNAKLI ZARARLARI 6 AY KARŞILAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Yangınlarla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Biden, bu kapsamda felaketin neden olduğu masrafları karşılama oranını federal yönetim olarak yüzde 100'e çıkardıklarını kaydetti.

3 BÜYÜK YANGIN SÜRÜYOR

Biden, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca (yangından dolayı ortaya çıkan) maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkaz ve tehlikeli malzemelerin kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri, ödenecek maaşlar ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden ayrıca, yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını ancak yetkililerin jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmaya başlandığını kaydetti.

400'ÜN ÜZERİNDE İTFAİYECİ MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeye ilaveten 400 itfaiyeci, 30'un üzerinde yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağını yönlendirdiklerini söyleyen Biden, ayrıca Kanada'dan da ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

Harris, yangın sezonunda olmamalarına rağmen bu çapta büyük yangınların "iklim değişikliğinin" ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.