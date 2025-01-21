Joe Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları tekrar gündemde

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ABD'de yapılan törenle yemin eden Donald Trump, 47. başkan olarak göreve başladı.

Trump'ın yemin ederek görevi devralmasının ardından, Joe Biden'ın başkanlık döneminde sergilediği davranışlar tekrar gündeme geldi.

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren, sadece imzaladığı kararlarla değil, aynı zamanda yaptığı dil sürçmeleri ve gaflarla da hafızalara kazınan Biden, zaman zaman yaptığı hatalı açıklamalar ile de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte Biden’ın Başkanlık dönemine damgasını vuran bazı unutulmaz gafları..

UKRAYNA SAVAŞINA IRAK SAVAŞI DEDİ

Birçok kez ülkeleri ve isimleri karıştıran Biden'ın, en dikkat çeken gaflarından biri, Ukrayna’daki savaşa “Irak’taki savaş” demesiydi.

Konuşmasında “Enflasyon, Irak savaşı nedeniyle dünya genelinde bir sorun ve petrol üzerindeki etkisiyle Rusya’nın yaptığı... Affedersiniz, Ukrayna’daki savaş..” diyerek düzeltmişti eski başkan. Öte yandan daha önce Ukrayna'yla İran'ı karıştırmıştı.

ÖLMÜŞ PARLAMENTERE SESLENDİ

ABD'nin 46. Başkanı'nın ölmüş bir parlamentere seslendiği de oldu. Biden, Kongre üyesi Jackie Walorski’ye, “Jackie burada mı? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı” şeklinde seslendi. Ancak Walorski, Biden’ın seslenişinden bir ay önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Joe Biden, prompterdan konuşma yaptığı sırada hızını alamadı ve kendisi için düşülen notları da okudu.

YAPMASI GEREKENLER YAZILDI

Biden’ın gafları, başkanlık döneminin sonlarına doğru daha sık hale geldi. Bir konuşmasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etti.

Ayrıca Beyaz Saray’da bir toplantı sırasında elinde görüntülenen notlar, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Notlarda, Biden’a yapması gereken her şeyin adım adım yazıldığı görüldü: “Merhaba de”, “Otur”, “Kısa açıklama yap” gibi net talimatların yanı sıra soru soracağı kişiye kadar her şeyin yazılı olduğu notlar dikkat çekti.

Biden, zaman zaman konuşmalarında zorlandı. Bir keresinde, kürsüden inememesi ve birkaç kez aynı şeyi tekrarlaması sosyal medyada dalga konusu oldu. Ayrıca yönünü şaşırarak sahneden inmek için merdiveni bulamadı.

Bisiklet sürerken dengesini kaybedip düşmesi de, görev süresinin unutulmaz anlarından biri oldu. Biden’ın sağlık sorunları ve yaşı gündeme gelince, bazı kişiler onun demans hastası olduğunu iddia etti.

Bu iddialar, Biden’a büyük bir baskı yarattı ve sağlık durumu nedeniyle adaylıktan çekilmesi istendi.

ZELENSKI'YE PUTİN DEDİ

Biden’ın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi de dikkat çekti. Burada, Ukrayna Devlet Başkanı ile Rusya liderini karıştırması ve yardımcısı Kamala Harris’i “Trump” diye çağırması büyük şaşkınlık yarattı. “Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanı’na bırakıyorum. Bayanlar ve baylar, Başkan Putin..” diyerek bir gaf daha yaptı.

Biden’ın seçim yarışındaki rakibi Donald Trump’la yaptığı ilk münazara da büyük bir yankı uyandırdı. Biden’ın anlamsız sözleri ve zaman zaman duraksaması, sadece Trump’ın değil, kamuoyunun da tepkisini çekti.

Münazaradaki belirsiz ifadeleri, “Tam bir inisiyatif, sınır devriyeleri ve daha fazla sığınma görevlisi konusunda…” gibi cümleler, izleyiciler tarafından anlaşılmadı.

Joe Biden’ın başkanlık dönemindeki gafları, pek çok kişiye göre, onun zayıflığını ve zihinsel kapasitesini sorgulatan anlar arasında yer aldı.