Josep Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüştüğü uyarısında bulunarak, 'Mavi Hat boyunca düşmanlıkları askıya alalım' dedi.

AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail saldıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Lübnan'ın durumunu değerledirmek amacıyla New York'ta 'Acil Oturum' düzenledi.

Oturuma, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılım gösterdi.

Borrell, gerçekleşen acil oturumda Lübnan'da yaşanan insani krizi sert bir dille eleştirdi.

"GERİ DÖNECEK BİR YERLERİ OLMAYACAK"

Ekim 2023'ten bu yana 60 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığına değinen Borrell, "Şimdi, evleri sistematik olarak yıkılmışken çatışmalardan kaçmak zorunda kalan 200 bin Lübnanlı ise yollarda. Geri dönecekleri bir yerleri olmayacak." dedi.

"LÜBNAN YENİ BİR GAZZE OLUYOR"

Borrell, gerilimin tırmanmasının hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Güney Lübnan'da olup bitenler Gazze'de olup bitenlerden ayrılamaz. Ancak aynı zamanda, Güney Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız. Lübnan, yeni bir Gazze oluyor.

İsrail-Lübnan ihtilafını çökmek için yasal bir temelin de bulunduğuna dikkati çeken Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nin neredeyse 20 yıl önce kabul edilen 1701 sayılı kararına atıfta bulundu.

"BİR ŞEY ÜZERİNE ANLAŞTIKLARINDA, BUNU UYGULMAYAN KONSEY"

Borrell, Güvenlik Konseyi'ni şu sözlerle eleştirdi:

Beni mazur görün ve şunu söylememe izin verin. Bazen, krizleri, suçlamaları ve şikayetleri kaydeden ama bunları çözmeyen Güvenlik Konseyi'yle ilgili, 'güvenlik' değil de 'güvensizlik'ten söz etmenin daha iyi olup olmadığını merak ediyorum. Bir şey üzerinde anlaştıklarında, bunu uygulayamayan Konsey. Ne büyük bir trajedi.

"MAVİ HAT BOYUNCA DÜŞMANLIKLARI ASKIYA ALALIM"

Borrell, şimdi herkesin Mavi Hat boyunca ateşkes için bir şeyler yapması gerektiğini ifade ederek "Böylece yaşam içgüdüsü ölüm içgüdüsünden önce gelebilir. Böylece bugün bu kadar çok dehşet karşısında sahip olduğumuz korkunç kadercilik aşılabilir." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Lütfen, Mavi Hat boyunca düşmanlıkların askıya alınması ve bu ünlü 1701 sayılı kararın uygulanması için oy birliğiyle çağrıda bulunmaya çalışalım." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da dün, AB'nin Lübnan'daki durumu yakından izlediğini, Yüksek Temsilcisi Borrell'in New York'taki temaslarında bu konuya özel önem verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)