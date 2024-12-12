Josep Borrell: Trump döneminde Müslümanlara karşı Haçlı seferleri başlatılabilir

AA

ABD 5 Kasım seçimlerinde başkanını seçti.

Oyların ve delegelerin çoğunluğunu kazanarak başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi Joe Biden'dan teslim alacak.

Donad Trump'ın başkan olmasını sakıncalı bulduğunu açıkça belirten Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde katıldığı bir forumda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU'DA 30 YIL ÖNCESİNİN ÇOK GERİSİNDEYİZ"

"AB olarak bu zamana kadar Orta Doğu'da sadece ikna etmeyi kullandık ama başarısız olduk. Orta Doğu'da 30 yıl öncesinin çok gerisindeyiz." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin "çok bölünmüş bir dış politikası olmasını" eleştirdi.

ABD'de ikinci Donald Trump döneminden duyduğu endişeleri de dile getiren İspanyol politikacı, "Biz Avrupalılar her dört yılda bir Amerikan seçmenlerinin ruh haline güvenemeyiz." diyerek AB'nin ABD'den daha bağımsız bir dış politika izlemesi ve bunun için savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.

"HAÇLI SEFERLERİ BAŞLATILABİLİR"

Trump'ın, gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamayan NATO ülkelerini dış saldırılara karşı korumamakla tehdit ettiğini hatırlatan Borrell, ABD'nin yeni başkanı ile birlikte "Çin ve Müslüman karşıtı bir haçlı seferine başlanabilir." ifadesini kullandı.

SAVUNMA BAKANI ADAYINI HEDEF ALDI

ABD'nin yeni Savunma Bakanı olması beklenen, eski televizyon sunucusu Pete Hegseth'in kolunda, 11. yüzyıldaki 1. Haçlı Seferi'ndeki Papa 2. Urban'a atfen kullanılan "Tanrı öyle istiyor" yazılı bir dövme bulunduğunu hatırlatan Borrell, "Eğer Amerikalıların dünyada bir sesi varsa, bunun nedeni dünyanın etrafında dolaşan altı filoları olmasıdır." diye konuştu.