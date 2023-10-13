Kabe İmamı Şeyh Hayyat, Filistinlilere dua ederken gözyaşlarına boğuldu İmam Hayyat, duasında "Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver" dedi. Kabe imamının, hutbe sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı duyuldu.

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AA

Kabe'de cuma hutbesinde Filistinliler için dua edildi.

Mekke'deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat, duasında Mescid-i Aksa'ya da yer verdi.

"Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver"

Suudi Arabistan resmi televizyonunda yayınlanan görüntülerde, cuma hutbesinde dua eden Kabe İmamı Şeyh Usame Hayyat, şu ifadeleri kullandı:

Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa'yı kurtar.

Gözyaşlarına boğuldu

Hutbede duygusal anlar yaşayan Usame Hayyat, Allah'tan Filistinlilere, "katından yardımcı ve destekçi göndermesi" şeklindeki duası sırasında zaman zaman sesinin kesildiği duyuldu.

Kabe İmam'ın hutbesi, sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.

BM: Tüyler ürpertici

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, "İsrail'in bölgeyi terk etme emrinin insani etkilerini düşünmek bile tüyler ürpertici." açıklamasında bulundu.

Griffiths, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebinin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor"

Paylaşımında "Çok yoğun bir nüfusun olduğu yerde 1,1 milyon insan, savaş bölgesini 24 saatten az bir sürede nasıl terk edebilir?" sorusunu yönelten Griffiths, "Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in güneye geçilmesi için yaptığı çağrı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce bilgi verdiğini belirterek, bu çerçevede Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdiğini aktarmıştı.

Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)