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    Kabil'de şiddetli patlama meydana geldi

    Askeri hastanenin yakınında patlama yaşandı. Patlama sonrasında silah sesleri duyuldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.11.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 12:50
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    Kabil'de şiddetli patlama meydana geldi

    Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

    Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin yakınında yaşanan patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.

    KABİL PATLAMAYLA SARSILDI

    Patlamada ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmezken, olaya neyin sebep olduğu henüz net değil. Öte yandan, bölgede ikinci patlamanın meydana geldiği belirtildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamaların yaşandığı bölgeden duman yükseldiği görüldü.

    DEAŞ'LI TERÖRİSTLER HASTANEYE GİRDİ

    Afganistan'daki resmi haber ajansı Bakhtar, görgü tanıklarına işaret ettiği haberinde, çok sayıda DEAŞ'lı teröristlerin hastaneye girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını aktardı.

    Kabil de şiddetli patlama meydana geldi #1

    HASTANE GÖREVLİSİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

    Olay yerinden kaçmayı başaran hastanede görevli bir sağlık çalışanı, büyük bir patlama ve ardından birkaç dakika süren silah sesi duyduğunu söyledi.

    Söz konusu görevli, yaklaşık on dakika sonra ikinci ve daha büyük bir patlama olduğunu dile getirdi.

    Kabil'de şiddetli patlama meydana geldi VİDEO

    Kabil de şiddetli patlama meydana geldi #2

    Kabil de şiddetli patlama meydana geldi #3

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