Askeri hastanenin yakınında patlama yaşandı. Patlama sonrasında silah sesleri duyuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin yakınında yaşanan patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.

KABİL PATLAMAYLA SARSILDI

Patlamada ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmezken, olaya neyin sebep olduğu henüz net değil. Öte yandan, bölgede ikinci patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamaların yaşandığı bölgeden duman yükseldiği görüldü.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER HASTANEYE GİRDİ

Afganistan'daki resmi haber ajansı Bakhtar, görgü tanıklarına işaret ettiği haberinde, çok sayıda DEAŞ'lı teröristlerin hastaneye girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını aktardı.

HASTANE GÖREVLİSİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay yerinden kaçmayı başaran hastanede görevli bir sağlık çalışanı, büyük bir patlama ve ardından birkaç dakika süren silah sesi duyduğunu söyledi.

Söz konusu görevli, yaklaşık on dakika sonra ikinci ve daha büyük bir patlama olduğunu dile getirdi.

Kabil'de şiddetli patlama meydana geldi VİDEO