Kadınlara zorunlu askerlik uygulayan ülkelerin sayısı artıyor

AA

Dünya genelinde 22 ülke, kadınları zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuyor.

Danimarka 2026 itibarıyla kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil edecek.

Danimarka ile kadınları zorunlu askerlik hizmetine tabi tutan ülke sayısı 2026’da 23'e çıkacak.

Letonya ise 2028'den itibaren kadınların zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmasını değerlendiriyor.

SAVAŞLAR ARTINCA

Son yıllarda dünyada yaşanan savaş ve çatışmaların artması ile değişen güvenlik stratejileri, kadınların zorunlu askerlik hizmetine alındığı ülke sayısında artışa yol açtı.

HANGİ BÖLGELERDEKİ ÜLKELERDE KADINLAR ASKERLİK YAPIYOR

Şu an zorunlu askerlik uygulayan ülkeler İsrail, Norveç, İsveç, Hollanda, Vietnam, Venezuela, Fas, Tunus, Mali, Nijer, Senegal, Gine-Bissau, Güney Sudan, Sudan, Eritre, Benin, Mozambik, Çad, Ekvator Ginesi, Kongo, Kuzey Kore ve Yeşil Burun Adaları.

Afrika'da 15 ülke:

Fas, Tunus, Yeşil Burnu Adaları, Gine, Mali, Senegal, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Eritre, Ekvator Ginesi, Kongo, Mozambik, Benin.

Avrupa'da üç ülke:

Norveç, İsveç, Hollanda.

Asya'da iki ülke:

Kuzey Kore, Vietnam.

Orta Doğu'da 1 ülke:

İsrail

Güney Amerika'da 1 ülke:

Venezuella

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK UYGULAYAN ÜLKELER

NATO üyesi ülkeler arasında kadınlara zorunlu askerlik uygulayan ilk ülke Norveç oldu. 2015 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle kadın ve erkekler eşit şartlarda askerlik hizmetine tabi tutuldu.

İsveç, 2017 yılında askerlik sistemini yeniden düzenleyerek cinsiyet farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik uygulamasına geçti.

Benzer şekilde Danimarka da Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma politikalarını gözden geçirerek, 2026 itibarıyla kadınları da zorunlu askerlik sistemine dahil edeceğini açıkladı.

Avrupa ülkelerinden Hollanda'da ise kadınlara zorunlu askerlik celbi gönderilse de orduya aktif olarak katılım sağlanmıyor. Ülkede 1997'de çıkan yasayla askerlik yükümlülüğü askıya alınmış durumda.

Afrika ülkesi Eritre'de ise 1993'te kazanılan bağımsızlıktan bu yana kadınlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara zorunlu askerlik uygulanıyor. Eritre'de askerlik süresi çoğu zaman belirsiz ve yıllarca sürebiliyor.

Kuzey Kore'de kadınlar 17 yaşında askere alınıyor ve en az beş yıl boyunca zorunlu hizmet veriyor. İsrail'de ise kadınlar, 1948 yılından bu yana zorunlu askerlik kapsamına alınıyor. Kadınlar ülkede 24 ay boyunca askerlik yapıyor.

KADINLAR, AKTİF ÇATIŞMA BİRLİKLERİNDE GÖREV ALABİLİYOR

Avustralya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Danimarka, Finlandiya ve Belçika'da kadınlar aktif muharip birliklerde görev alabiliyor. Rusya, Çin ve Hindistan'da ise kadınların savaş birliklerinde görev yapmasına belirli sınırlamalarla izin veriliyor.