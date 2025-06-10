Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları, gerginliğe neden oldu.

Trump'ın politikalarını kabul etmeyenler, ABD sokaklarını ateşe vermeye başladı.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.

TRUMP, ULUSAL MUHAFIZLARI GÖNDERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kapsamlı basın toplantısında, Los Angeles'taki protestolar ve ülkenin diğer önemli gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz." diyerek şehirdeki duruma ilişkin sert bir tavır sergiledi.

VALİ İSYANDA

Kaliforniya Valisi Newsom, X hesabından ABD Ulusal Muhafızları'nın yerde yatarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Newsom, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek şu sözlere yer verdi:

Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan gönderdin. Eğer birisi askerlerimize saygısızlık ediyorsa, o sensin Donald Trump.