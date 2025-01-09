Kaliforniya yangını dünyaca ünlü Hollywood tabelasına yaklaştı

Haber Merkezi

ABD, yangın felaketine teslim oldu.

Kaliforniya eyaleti adeta alevlerle boğuşuyor.

Özellikle Los Angeles şehri neredeyse küle döndü.

ALEVLER HOLLYWOOD TABELALARINA YAKLAŞTI

ABD sinemasının simgesi, dünyanın en ünlü mahallesi Hollywood da alevlerin etki alanında.

Bu kapsamda alevler o meşhur Hollywood tabelalarının dibine kadar yaklaştı.

Eaton bölgesindeki yangınlar, yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayılırken Hurst bölgesindeki yaklaşık 300 hektarlık alan da alevlerin etkisinde.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Santa Monica Bölgesi yetkilileri, tahliye emirlerinin yürürlükte olduğu bölgelerde gün batımından doğumuna kadar sokağa çıkma yasağını içeren acil durum emri yayımladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Sunset bölgesindeki tahliye emirlerinin çoğunun kaldırıldığını açıkladı.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 350 bin ev ve iş yerine alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle enerji verilemiyor.

YANGINLAR 5 CAN ALDI

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.

BİDEN İTALYA GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.