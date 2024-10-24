Kamala Harris, Gazze'deki ABD destekli bombalarla ilgili soruyu cevaplamadı

AA

ABD'de başkanlık seçimine günler kaldı.

Adaylar arasındaki yarış kızışırken, miting süreci devam ediyor.

Demokratların adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çarşamba günü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZZE SORUSUNDAN KAÇINDI

Harris, Gazze'deki ABD destekli bombaların daha fazla Filistinli ölümünü önlemesi konusundaki doğrudan bir soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Bunun yerine, siviller üzerindeki tollu kabul ederek iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.

"ÇOK FAZLA MASUM ÖLDÜRÜLDÜ"

"Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü." diyen Harris, bu konuya işaret ederek saldırılarla ilişkili sadece, "Bu gerçekten kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERDİ

Harris, "Şimdi Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümüyle birlikte, bu savaşı sona erdirme, rehineyi geri getirme, Filistin halkına yardım sağlama ve İsrail ile Filistin'in eşit güvenlik ve hak ettiği onur, öz belirleme ve güvenliği bulması için bir iki devletli çözüm yönünde bir fırsat olduğuna inanıyorum." diye ekledi.

ABD'NİN İSRAİL DESTEĞİ

ABD, Ekim ayından bu yana Gazze'deki savaşı sırasında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail’e olan koşulsuz desteği nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.

Harris, eski Başkan Donald Trump’ı "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Trump'ın eski Beyaz Saray Şef Yardımcısı John Kelly'nin, Trump'ın Hitler’in Nazi generallerinin sadakatine hayranlık duyduğuna dair iddialarına atıfta bulundu.

"DONALD TRUMP TEHLİKELİ"

Anderson Cooper’ın, seçilmesi durumunda Trump’tan "daha fazla İsrail yanlısı" olup olmayacağını sorduğunda, doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı.

Bunun yerine, Trump'ı eleştirmeye odaklandı ve "Donald Trump'ın tehlikeli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Harris, Trump ile çalışan birçok kişinin onun "uygunsuz ve tehlikeli" olduğunu belirttiğini, ayrıca onun ABD Anayasası’na saygısızlık duyduğunu ve bir daha asla başkanlık yapmamaları gerektiğini ifade ettiklerini ekledi. "Mike Pence’in onunla yeniden koşmamalarının nedeni bu; işin boş olmasının nedeni de bu." diye sözlerine devam etti.