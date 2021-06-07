Kamala Harris’in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yolculuk yaptığı uçak, yaşanan arıza nedeniyle iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD güney sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Guatemala’ya gitmek üzere uçağa bindi.

Hava kuvvetlerine ait Air Force 2 (Hava kuvvetleri 2) uçağı yaşanan teknik bir arıza nedeni ile Maryland’de bulunan Andrews üssüne zorunlu iniş yaptı.

''CİDDİ BİR DURUM YOK''

Harris ile seyahat eden Symone Sasnders yaptığı açıklamada Başkan yardımcısının başka bir uçakla yola devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Arıza ile ilgili olarak “Teknik bir sorun. Endişe edilecek ciddi bir durum yok” dedi.

''HEPİMİZ KISA BİR DUA ETTİK''

Uçaktan ayrılırken gazetecilere kısaca açıklama yapan Harris: “Ben iyiyim, hepimiz kısa bir dua ettik, her şey yolunda” dedi.