David Kahn: Türkiye'de takım çalıştırmam, Paris dünyanın en iyisi

ensonhaber.com

Asist Analiz ekranlarında yayınlanan ve Nazlıcan Elestekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Paris Olimpiyatlara 100 Kala' serisinin konuğu, Paris Basketball Başkanı David Kahn oldu.

Kahn, Elestekin’in sorularını yanıtladı.

Paris basketbolunda her şey yolunda mı?

New York’tan geldiğini öğrendim. ABD’de deneyimin nasıldı? NBA’in EuroLeague’den ne farkı var?

5 yıl New York’ta yaşadım ama NBA takımlarıyla çalışmadım. Indiana Pacers’ta çalışırken 9 yıl Indianapolis’te yaşadım. Minnesota Timberwolves için 4 yıl Minnesota’da yaşadım. İşlerim Austin, Teksas; Reno, Nevada; Albuquerque, New Mexico, ve Tulsa, Oklahoma’daydı. Orada amigo kız takımlarım vardı. Paris, ABD’den farklı. Tuhaf anlamda. Paris, dünyanın en büyük şehridir. Her gün burada olmak bir ağaçtır. Buradaki yaşam kalitesine ve şehrin topluluk hissine inanıyorum. Amerika’da yaşama konusunda çok daha üstün.