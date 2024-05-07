David Kahn: Türkiye'de takım çalıştırmam, Paris dünyanın en iyisi Paris Basketball Başkanı David Kahn, Türk basınına açıklamalarda bulundu.

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Asist Analiz ekranlarında yayınlanan ve Nazlıcan Elestekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Paris Olimpiyatlara 100 Kala' serisinin konuğu, Paris Basketball Başkanı David Kahn oldu.

Kahn, Elestekin’in sorularını yanıtladı.

Paris basketbolunda her şey yolunda mı?

Gerçekten iyi bir hafta ve iyi bir sezon geçiriyoruz. Beklentilerimizin bile ötesinde. Bu sezon heyecan verici gelişmelerle ve başarılarla dolu olacak.

New York’tan geldiğini öğrendim. ABD’de deneyimin nasıldı? NBA’in EuroLeague’den ne farkı var?

5 yıl New York’ta yaşadım ama NBA takımlarıyla çalışmadım. Indiana Pacers’ta çalışırken 9 yıl Indianapolis’te yaşadım. Minnesota Timberwolves için 4 yıl Minnesota’da yaşadım. İşlerim Austin, Teksas; Reno, Nevada; Albuquerque, New Mexico, ve Tulsa, Oklahoma’daydı. Orada amigo kız takımlarım vardı. Paris, ABD’den farklı. Tuhaf anlamda. Paris, dünyanın en büyük şehridir. Her gün burada olmak bir ağaçtır. Buradaki yaşam kalitesine ve şehrin topluluk hissine inanıyorum. Amerika’da yaşama konusunda çok daha üstün.

Paris’te böyle büyük bir takımın başkanı olmak nasıl hissettiriyor?

Tüm gün çalışıyorum. Zihnimin hiçbir zaman kapanamadığı NBA yaşam tarzına çok benziyor. Zihnin takıma odaklanıyor. Basketbol sizi içine çeken bir spor. Sonsuza dek ona sarılıyorsunuz. Sadece muazzam bir iş yükü.

Paris Basketball takımında MVP kim?

Bir MVP’miz var. Bu hafta MVP olarak adlandırıldı. Adı da T. J. Shorts. Avrupa basketbolunda yaklaşık 4 yıldır oynuyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi saha içi liderlerinden biri. O, Avrupa Kupası’nın en iyisi.

David, Türk basketbolunu takip ediyor musun? Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Ergin Ataman hakkında ne düşünüyorsun?

Türk basketbolu hakkında konuşacağım. Bu sene Avrupa Kupası’nda oynayan üçüncü bir Türk takımı var; Beşiktaş. Özellikle basketbol izlemek için Türkiye’ye defalarca gittim. Türk basketbolunun toplumda özel bir yere sahip olduğunu görebileceğiniz yerlerden biri ve Avrupa’da olmayı seviyorum. Birçok Türk basketbol maçına gittim. Anadolu Efes’i izlemeyi seviyorum, Fenerbahçe'yi izlemeyi seviyorum.

Teklif alsanız Türkiye’ye gitmeyi ve orada çalışmayı düşünür müsünüz?

Hayır. Türkiye ya da İstanbul’a saygısızlık etmek istemem ama dünyanın en güzel şehri burası, Paris. Başka bir yere gitmek için Paris’ten ayrılmayacağım.

Paris Basketboll takımında hedefleriniz nelerdir?

Küresel marka dediğimiz şeyi yaratmak istiyoruz. Spor kulübünün ötesine geçen, kulübe ait bir marka yaratmayı hedefliyoruz. Paris ve basketbol kelimelerinin birleşiminin günümüz dünyasında gerçekten güçlü bir kombinasyon olduğunu düşünüyoruz. Dünya çapında tanınan, uluslararası bir marka geliştirmek istiyoruz.

Futbol maçlarını takip ediyor musun?

Büyük maç olmadığı sürece futbolu izlemeyi sevmiyorum. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi’nin büyük maçları gerçekten çok büyük bir heyecan veriyor.

Kadın ve erkek takımları arasında maaş farkları bulunuyor. Paris’te böyle sorunlarla karşılaştınız mı?

Henüz değil Gelecek yıl kadın takımı kuracağız, ilk yılımız olacak. Yavaşça başlamamız gerektiği için bir 4. Lig takımı satın alıyoruz. Bu yolculuk için heyecanlıyız. Özellikle ABD’de kadın sporları öne çıkıyor.

Transfer planlarınız için aklında biri var mı?

Basketbol, futboldan farklıdır. Transfer, kültürümüzün büyük bir parçası değil. Basketbolda felsefe farklı. İş stratejisi hiçbir zaman transfer ücretleri etrafında kurulmamıştır.

NBA’de izlemeyi sevdiğiniz oyuncular var mı?

Her zaman point guards pozisyonundaki oyunculara ilgi duydum. Jhon Stockten, Steve Nash; Minnesota’dayken Ricky Rubio’yu draft ettim. Magic Johnson’ı severim.

Kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kurallara katılıyor musunuz?

Fransa’nın kurallarıyla ünlü olduğunu düşünüyorum. Buradaki yönetim çok çok zor. Çok fazla bürokrasi, kural var. Çok karmaşık hale geliyor.

"En büyük turnuva olacak"

Paris Olimpiyatlarında ve basketbolun Olimpiyatlarda gerçekten büyük bir rolü var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?