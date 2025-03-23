Kanada: ABD ile ticaret savaşını kazanabiliriz

DHA

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelerle ilgili olarak İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu. Joly, ABD ile yaşanan ticaret savaşını kazanabileceklerine inandıklarını belirterek, “Amerika, en büyük müşterimiz. Çin, Japonya, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla ürün alıyoruz” şeklinde konuştu.

"AMERİKALILARIN BİZE YARDIM EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Tarifelerin ve yükselen fiyatların, Kanadalılar için önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Joly, ABD ile Kanada ekonomilerinin birbirine oldukça bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Amerikalıların bu savaşı kazanmamızda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz çünkü onlara, kanun yapıcılara mesaj iletme gücü verenler onlar” diye ekledi.