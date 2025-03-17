Kanada, ABD'den F-35 alımını iptal edebilir: Avrupa'ya yönelme sinyali

İHA

Kanada ve ABD arasında yaşanan "vali" ve "51.eyalet olma" tartışmaları, ihracatı da etkilemeye başladı.

Donald Trump'ın bu söylemlerinin ardından Kanada'ya bir de ek vergi getirilmesi, ülkeyi zor durumda bıraktı.

ABD'ye karşı çeşitli misillemeler yapan Kanada bu defa, daha önce ABD ile 2023'te planlanan ve 88 adet F-35 savaş uçağı alımını içeren 13 milyar dolarlık anlaşmadan, iki ülke arasında artan gerilimler nedeniyle vazgeçmeyi değerlendiriyor.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KANADA SİPARİŞİ İPTAL EDEBİLİR

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ile 2023'te imzalanan ve 88 adet F-35 alımını kapsayan 13 milyar dolarlık anlaşmanın iptal edilmesine yönelik baskının artmasıyla birlikte, ülkesinin aktif bir şekilde alternatif seçenekleri değerlendirildiğini söyledi.

AVRUPA'YA YÖNELEBİLİRLER

İlk 16 uçak için finansman sağlayan ve önümüzdeki yılın başında teslimat almaya başlaması beklenen ülkenin savunma bakanı, F-35 uçaklarının ilk partisinin teslim alınmasının ardından Avrupa üretimi uçaklara yönelebileceğini belirtti.

Blair, CBC'e yaptığı açıklamada, "Başbakan, bu konuları incelememi ve özellikle savaş uçaklarının montajının Kanada'da gerçekleştirilme imkanlarının mevcut olduğu alternatif seçenekler için görüşmeler yapmamı istedi." dedi.

PORTEKİZ DE ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada ise, anlaşmanın iptal edilmediği, ancak Kanada'nın sözleşmeyi ülkenin çıkarlarına en uygun olacak şekilde değerlendirmesi gerektiği duyuruldu.

Eskiyen F-16 filosunu F-35 savaş jetleriyle yenilemeyi planlayan Portekiz'in Savunma Bakanı Nuno Melo ise, Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkesinin savaş uçağı alımı yaparken mevcut jeopolitik durumu göz ardı edemeyeceğini söylemişti.

"ABD'NİN TUTUMU BİZİ DÜŞÜNMEYE İTİYOR"

Melo, "NATO bağlamında ve uluslararası stratejik açıdan ABD'nin son dönemdeki tutumu, bizi en iyi seçeneklerin neler olduğunu düşünmeye itiyor. Çünkü müttefiklerimizin öngörülebilir olması, dikkate alınması gereken bir faktör." demişti.

Melo, Portekiz'in F-35 savaş uçakları yerine Avrupa'da üretilen alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin F-35'in bakım ve yedek parça tedarikine sınırlama getirebileceği konusundaki endişelerini de dile getirmişti.

ALMAN BASININDA KAPATMA ANAHTARI İDDİALARI

Alman basınında da F-35 savaş uçaklarında uzaktan kapatma anahtarı bulunduğu ve ABD'nin uçakları kontrol etme yeteneğine sahip olduğu iddialarına yer verildi. ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı bir süreliğine askıya alarak askeri yardımları bir baskı unsuru olarak kullanmasını örnek gösteren Alman yetkililer, ABD'nin F-35 uçaklarını müttefiklere karşı kullanabileceği yönünde endişe bildirdi.

Savunma şirketi Hensoldt'un İletişim Müdürü Joachim Schranzhofer, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "F-35'in kapama anahtarı konusu bir söylentiden ibaret değil. Bunun basit bir yöntemi, savaş uçağının iniş yapmasına izin vermeyene bir görev planlama sistemi aracılığıyla olabilir." şeklinde konuşmuştu.