Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız

DHA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalıların sadece egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için değil, 80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak için de savaştığını bildirdi.

"KANADA HER ZAMAN UKRAYNA'NIN YANINDA"

Trudeau, Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları kasıtlı ihlal ettiğini vurguladı.

Trudeau, “Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir.” ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı ‘güvende tutan kuralları’ savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını da belirtti.

TRUMP: KANADA, ABD'YE 51. EYALET OLARAK DAHİL EDİLMELİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.