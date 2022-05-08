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    Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'nın İrpin şehrini ziyaret etti

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki İrpin şehrine ziyarette bulundu.
    • 08.05.2022 - 19:15
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    Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'nın İrpin şehrini ziyaret etti

    Ukrayna'da İrpin Belediye Başkanı Oleksandr Markuşin yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Ukrayna ziyareti kapsamında sürpriz bir şekilde İrpin'e geldiğini belirtti.

    Markuşin, "Az önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşma şerefine eriştim. Rus işgalcilerin şehrimize yaptığı tüm dehşeti kendi gözleriyle görmek için İrpin'e geldi ve tabii ki şok oldu. Ne de olsa, askeri tesisleri değil, yakın zamana kadar hayattan zevk alan ve gelecek için kendi planları olan İrpin halkının yanan ve tamamen yıkılan evlerini gördü." dedi.

    Trudeau'ya teşekkür etti

    Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği destek için Trudeau'ya teşekkür eden Markuşin, özellikle Ukrayna şehirlerinin yeniden inşası konusunda daha fazla iş birliği umudunu dile getirdi.

    AA'ya göre Markuşin, "Sayın Justin Trudeau'nun Kanada'daki Ukrayna diasporasının İrpin'deki altyapı tesislerini onarım çabalarını organize etmedeki desteğini umuyorum. İrpin, yakın gelecekte bununla ilgili resmi mektupla başvuracaktır." ifadelerini kullandı.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna nın İrpin şehrini ziyaret etti #1

    Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna nın İrpin şehrini ziyaret etti #2


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