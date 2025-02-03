Kanada ve Meksika'dan Trump'a misilleme: Amerikan ürünlerine vergi artırımı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, vergiler konusundaki tartışmalı ve tehlikeli kararlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.

Meksika ve Kanada'nın ABD ekonomisi üzerinde büyük bir yük olduğunu söyleyen Trump, en büyük ticaret ortağı olan bu iki ülkeyi de seçim yarışından beri gümrük vergisi ile tehdit ediyordu.

Trump her seferinde dile getirdiği bu gümrük vergisi artımı için harekete geçerek Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Çiçeği burnunda başkanının bu adımı, 'ülkeler arası bir ticaret savaşının fitili ateşlendi' olarak yorumlandı.

KANADA'DAN ABD'YE MİSİLLEME

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ek vergi getirilirse kendilerinin güçlü bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

Trudeau beklenen güçlü adımı attı.

Trudeau, ABD'den ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Bu tedbirlerin 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

ABD'YE BİR DARBE DE MEKSİKA'DAN

Meksika hükümeti de ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yaban mersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünleri ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getireceğini bildirdi.

Açıklamada, bu vergilerin, ABD'nin uyguladığı tarifelerle eşdeğer olacağı ve söz konusu uygulama iptal edilmediği sürece yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Uzmanlar, Trump'ın bu kararının, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakereleri olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRIMI KARARI

Trump, 2 Şubat tarihinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Bu kapsamda Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı kaydedildi.

Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ticaretin Kanada'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 67'sini, Meksika'nın yüzde 73'ünü ve Çin'in yüzde 37'sini oluştururken, ABD'de bu oranın yalnızca yüzde 24 olduğu, ancak 2023'te ABD'nin 1 trilyon doların üzerindeki mal ticareti açığının dünyadaki en yüksek ticaret açığı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, bir "misilleme maddesi" de içeren kararnamede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceği aktarıldı.

Tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.